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Врачи объяснили, как именно недосыпание мешает вам похудеть

В ходе эксперимента выяснилось, что даже после пары ночей недосыпа людям хочется все больше сладкого и мучного.

Доктор Элеонора Скотт из университета Лидса (Великобритания) провела эксперимент, который доказал связь уровня сахара с режимом сна, сообщает британское издание Daily Mail.

Доктор Майкл Мосли рассказывает, как принял участие в эксперименте доктора Скотт.

Они набрали группу здоровых добровольцев и под руководством Скотт оснастили их мониторами активности и непрерывными мониторами глюкозы, чтобы видеть, что происходит с их уровнем сахара в крови.

Затем мы попросили наших добровольцев нормально спать в течение двух ночей (таким образом, у нас была базовая линия для работы), у них было две ночи, когда они ложились спать на три часа позже обычного, а затем снова две ночи, когда они могли спать столько, сколько им хотелось.

«Я был неприятно удивлен тем, насколько сильно повысился мой уровень сахара в крови в те дни, когда я был лишен сна, и насколько голодным это делало меня», — сообщает Мосли. Он также делится, что один из участников эксперимента после ночи недосыпа захотел на завтра 10 пирожных с кремом, что было нетипично для него.

Все участники, независимо от того, питались ли они сладостями, или придерживались своей обычной диеты, видели заметное повышение уровня сахара в крови до уровня людей с пограничным состоянием диабета 2 типа. Однако эти проблемы разрешились после нескольких ночей качественного сна.

Доктор Скотт объяснила: «Мы знаем, что когда люди лишены сна, они часто жаждут сладкой пищи. Мы также знаем, что если вы не спите в положенное время, вы производите больше гормона стресса кортизола, и это может повлиять на ваш аппетит, а также уровень глюкозы».

Как отметила доктор Скотт, плохой сон также нарушает выработку гормонов голода — лептина и грелина. Они работают вместе, чтобы управлять аппетитом. Лептин уменьшает чувство голода, а грелин способствует его развитию.

Исследователи из Чикагского университета недавно провели мониторинг уровня гормонов голода и аппетита в группе добровольцев. В рамках этого исследования добровольцам было предложено спать по четыре часа в сутки в течение шести ночей, а затем еще шесть ночей, когда они могли спать столько, сколько хотели.

Испытания показали, что, когда они были лишены сна, у добровольцев был на 18 процентов ниже уровень лептина и на 28 процентов выше уровень грелина, и они также сообщали о том, что чувствовали себя намного более голодными. Особенно заметно увеличилось их предпочтение сладких, соленых и мучных продуктов.

Суть в том, что если вы хотите, чтобы гормоны голода работали с вами, а не против вас, вы должны уделять приоритетное внимание сну, резюмирует доктор Майкл Мосли.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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