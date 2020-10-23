Врачи обвинили кричавшую от боли девочку в притворстве и едва не пропустили у нее рак
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, девочка несколько раз испытывала мучительную боль, и ее мама точно знала, что что-то не так. Однажды Элизабет дпже проснулась, крича от боли. Эмма дала ей парацетамол и сделала массаж, чтобы облегчить боль, но стало только хуже. Обеспокоенная состоянием дочери, Эмма вызывала скорую, но оператор порекомендовала ей приехать в больницу, где ей сделали рентген и взяли анализы, но ничего не нашли. Мать была обеспокоена, что у ее малышки развивается ранний артрит, но это не подтвердилось. Спустя 1,5 месяца ситуация вновь повторилась. А потом еще раз. Однако каждый раз, когда они приезжали в больницу, рентгеновские снимки и анализы крови показывали, что все нормально, потому Элизабет отправляли домой. Чтобы помочь дочери почувствовать себя лучше, Эмма угощала ее разными вкусностями.
Когда семья в очередной раз приехала в госпиталь, врач сказал расстроенной матери, что ее девочка просто симулирует свое состояние, чтобы получить лакомство. Однако спустя непродолжительное время у малышки на щеке появилась шишка. Ребенок вновь оказался в больнице, на сей раз ее направили на магнитно-резонансную томографию, которая обнаружила аномалию в кости на ее ноге, чуть ниже колена, и сделали биопсию опухоли.
На сей раз врачи поверили девочке и поставили ей диагноз – редкая форма неходжкиской лимфомы – агрессивная форма онкологии крови. Причем новообразования были у Элизабет по всему черепу и линии челюсти. Однако лечение удалось начать только спустя 7 месяцев после установления причины ее проблем со здоровьем. Длительность курса – 2,5 года. Эмма говорит, что и врагу не пожелает пройти через то, что проходит ее семья: «Думать, что ваш ребенок более полугода сидит с раком в теле без терапии, просто ужасно. Я хочу призвать всех родителей верить своим детям и принимать их жалобы всерьез. Важно продолжать борьбу несмотря ни на что», – признается она.
Фото: pixabay
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