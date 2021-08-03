Врачи обозначили суточную норму арбуза в зависимости от возраста

«Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», — сказала педиатр Марина Лерман в беседе с «РИА Новости». Также эксперт посоветовала не давать арбуз детям до двух лет, потому как он может спровоцировать пищевую аллергию.

Между тем врач-терапевт Елена Тихомирова обозначила суточную норму арбуза для взрослого человека, она не должна превышать 500 грамм в день. При этом не стоит забывать про то, что ягоду не рекомендуется употреблять одновременно с другими углеводами. «Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — рассказала Елена Тихомирова.