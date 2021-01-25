Врачи обнародовали эффективный метод борьбы с вредными привычками

Наступил новый год — время, когда мы часто обещаем себе начать новую жизнь, заняться здоровьем и распрощаться, наконец, с вредными привычками. На сайте Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал: «Найдите мотивацию. У каждого человека она своя. И неверно смотреть на других, на моду, на то, что пишут в интернете. Вам нужна ваша личная мотивация — например, вы бросаете курить, потому что не хотите, чтобы курили ваши дети, которые видят вас с сигаретой. Когда найдете мотивацию, обязательно запишите ее в блокнот. Ведь, как говорят психологи, у написанного на бумаге гораздо больше шансов сбыться, чем у идеи, просто произнесенной вслух. Когда вы нашли свою мотивацию, нужно твердо стоять на своем».

«Заведите новые привычки, к которым будете обращаться, когда попадете в стрессовую ситуацию. К примеру, после тяжелого рабочего дня вместо рюмки горячительного выберете долгую прогулку, которая снимет стресс и принесет пользу. Вводите новые привычки постепенно, не торопитесь. Для успешного отказа от вредных привычек важно выработать определенную стратегию поведения. Даже отказ от табака не должен быть мгновенным. Нужно понимать, что при прекращении курения табака развивается синдром отмены: тревожность, беспокойство, раздражительность, снижение настроения, нарушение внимания и памяти, бессонница, усиление кашля, усиление аппетита. Это достаточно неприятные ощущения, и нужно быть к ним готовым», — добавил специалист.

Виталий также добавил, что если подверженные зависимости люди чувствуют, что не могут справиться с ней самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к специалистам.