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Врачи назвали фрукты и овощи, которые опасно употреблять на солнце: это может вызвать ожоги

Лаймовое мороженое на солнечном курорте обернулось для мальчика волдырями вокруг рта. А женщина получила ожоги рук, пока готовила коктейли с лаймом. Но есть и другие «опасные» овощи и фрукты.

Англичане Эми и Мэтт Паркин-Лоу рассказали, как во время отдыха в Мексике их сын получил ожог кожи из-за лаймового мороженого, сообщает британское издание Daily Mail.

Мороженое лайма было приготовлено персоналом отеля, оно выглядело натуральным, без сахара и других добавок, поэтому родители разрешили пятилетнему сыну Генри отведать лакомство. Однако в тот же день они обнаружили вокруг рта ребенка красные пятна. К концу вечера они превратились в большие, хрустящие пузыри.

«Сначала мы подумали, что он заболел ящуром», — говорит отец мальчика Мэтт. «Но потом мы заметили, что воспаленные красные области, казалось, были только там, где он размазывал ледяной сок на лице, и где он капал с его руки и брызгал на его грудь».

Оказалось, что Генри стал жертвой фитофотодерматита — это химический ожог, вызванный реакцией между растительными химикатами (соком лайма в данном случае), солнечным светом и кожей.

Фитофотодерматит также может вызываться воздействием сока лимонов, апельсинов и даже сельдерея, инжира, моркови.

Контрольные признаки — красные, зудящие пятна на области кожи, покрытой соком, которые появляются приблизительно через 12 часов после воздействия сильного солнечного света.

Дерматолог доктор Света Рай из лондонской больницы King's College говорит: «Мы часто наблюдаем случаи весной и в начале лета после того, как семьи, у которых было мало солнечного света, отправляются в жаркую страну на отдых. Это не реакция на сам сок, а сочетание сока на коже, вызывающее реакцию на коже после воздействия солнечного света».

У большинства пятна проходят в течение 1-2 недель. «Для пострадавших важно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту, чтобы избежать долговременного повреждения кожи», — говорит доктор Рай, которая советует пациентам использовать противовоспалительный стероидный крем для контроля воспаления, зуда и дискомфорта.

В самых крайних случаях у пациентов могут развиться серьезные бактериальные и грибковые инфекции, и даже может потребоваться госпитализация для лечения инфицированной кожи и предотвращения образования рубцов.

Сначала Эми и Мэтт отвезли Генри к местному фармацевту возле мексиканского курорта, который дал им антибиотик. Неделю спустя, дома, семейный врач прописал стероидный крем. На сегодняшний день его симптомы еще не прошли и родители переживают, как бы они не перетекли в более тяжелую форму.

К сожалению, никто не знает, у кого разовьется внезапный приступ фитофотодерматита, а у кого — нет. Он встречается в соотношении 16 из 100 000 человек.

Смешивание некоторых коктейлей тоже может быть рискованным. Недавно появились сообщения о женщине, которая сжимала сотни лаймов, чтобы приготовить коктейли для празднования, а потом отправилась к бассейну — в результате у нее на руках появились пузыри от ожогов. Если возможно, надевайте резиновые перчатки при приготовлении лайма или при обращении с другими фруктами, овощами или травами, которые могут вызвать фитофотодерматит, рекомендуют врачи.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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