Врачи назвали 4 продукта, которые укрепляют иммунитет в период пандемии

Седрина Колдер считает, что первым продуктом, который необходим каждому, становится куриный суп. «Курица — отличный источник витамина B6, который необходим для правильной работы иммунной системы», — сказала врач. Исследование, опубликованное в научном издании Journal of Immunology Research, содержит выводы, что ослабление иммунной системы напрямую связано с дефицитом витамина B6. Приятным бонусом, помимо восстановления иммунитета, является смягчение раздраженного горла.

Свежезаваренный имбирный чай с медом способствует уменьшению воспалений, облегчает тошноту. Колдер также советует добавить немного меда — еще один простой способ успокоить больное горло.