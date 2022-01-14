Врачи назвали 4 продукта, которые укрепляют иммунитет в период пандемии
Врач профилактической медицины из США доктор Седрина Колдер назвала четыре продукта, которые поддержат ваш иммунитет и позволят чувствовать себя лучше. О последних исследованиях рассказал портал Eat This, Not That!.
Седрина Колдер считает, что первым продуктом, который необходим каждому, становится куриный суп. «Курица — отличный источник витамина B6, который необходим для правильной работы иммунной системы», — сказала врач. Исследование, опубликованное в научном издании Journal of Immunology Research, содержит выводы, что ослабление иммунной системы напрямую связано с дефицитом витамина B6. Приятным бонусом, помимо восстановления иммунитета, является смягчение раздраженного горла.
Свежезаваренный имбирный чай с медом способствует уменьшению воспалений, облегчает тошноту. Колдер также советует добавить немного меда — еще один простой способ успокоить больное горло.
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Перец чили вошел в список «укрепителей» иммунитета. Доктор сказала, что капсаицин, содержащийся в продукте, справится с заложенностью носа. Еще современные исследования African Health Sciences показывают, что капсаицин помогает в борьбе с воспалительными процессами.
Завершает рейтинг продуктов чеснок. Если вы не фанат чеснока, то придется потерпеть его резкий запах. Причина для этого весомая — он стимулирует активность клеток иммунитета и может помочь в борьбе с инфекциями. Попробуйте добавить его в тот же куриный суп или любимую пасту. Не обязательно есть его целыми зубчиками.
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