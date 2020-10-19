Врачи нашли у некурящей женщины рак легких четвертой стадии
36-летняя женщина была на 30 неделе беременности вторым ребенком, когда заметила, что что-то не так. Поездка к врачу оказалась шокирующей. «У меня перехватывало дыхание. Но я это объяснила своим особым положением. Решила на всякий случай обратиться к врачам», - уточнила женщина.
Австралийка из Брисбена, которая никогда не курила сигареты, узнала, что больна раком легких. После компьютерной томографии и инвазивной биопсии у нее был диагностирован онкология четвертой стадии. Болезнь распространилась на легкие, позвоночник и мозг.
#Australia:: Healthy woman, 36, who has never smoked in life diagnosed with stage four lung cancer - World News - Mirror Online https://t.co/B0KAfWsKBA— Jukka Isorinne (@jukkaisorinne) October 18, 2020
«Люди считают, что если у вас рак легких, вы курите, значит, это ваша вина. Я никогда в жизни не курила сигареты, - сказала Саманта. - Правда в том, что любой человек может заболеть раком легких. Никто не заслуживает такого - это ужасно».
Лечение Бладуэлл началось в тот день, когда она родила, но через год лекарства перестали действовать, ее клетки стали «устойчивыми к терапии». Пациентка присоединилась к исследованию Oscillate и проходит дальнейшее лечение в рамках эксперимента. В случае неудачи ей предстоит перейти на химиотерапию. «Люди думают, что вы сами навлекли это на себя. По их словам, они не должны финансировать какие-либо исследования рака легких. Представления людей сложно поменять, и поэтому я хочу поделиться своей историей», - подчеркнула она.
Фото: pixabay.com
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