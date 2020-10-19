Врачи нашли у некурящей женщины рак легких четвертой стадии

36-летняя женщина была на 30 неделе беременности вторым ребенком, когда заметила, что что-то не так. Поездка к врачу оказалась шокирующей. «У меня перехватывало дыхание. Но я это объяснила своим особым положением. Решила на всякий случай обратиться к врачам», - уточнила женщина.

Австралийка из Брисбена, которая никогда не курила сигареты, узнала, что больна раком легких. После компьютерной томографии и инвазивной биопсии у нее был диагностирован онкология четвертой стадии. Болезнь распространилась на легкие, позвоночник и мозг.