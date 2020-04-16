Врачи нашли новый симптом коронавируса — и он весьма необычный
Как сообщает британское онлайн-издание Metro, медики у каждого пятого итальянца обнаружили высыпания, похожие на ветряную оспу или корь. Наиболее часто они встречаются на пальцах ног, причем этот симптом чаще всего обнаруживался у детей и подростков, однако он встречается и у взрослых пациентов. Врачи-педиатры отметили, что, в отличие от ветрянки, эта сыпь проходит без следа, не оставляя рубцов. Специалисты рекомендуют регулярно осматривать себя и своих близких и в случае обнаружения симптомов незамедлительно самоизолироваться и внимательно наблюдать за своим самочувствием.
В пример издание приводит историю мальчика-подростка из Италии, который поступил в больницу с сыпью, которую врачи приняли за укусы пауков. Однако спустя пару дней у него поднялась температура, появился кашель, началась ломота в мышцах и дополнительно – зуд и жжение в ступнях. Проведенный тест на коронавирус оказался положительным. Детский дерматолог Маццотта Трокколи пояснил: «Если дальнейшие наблюдения и лабораторные исследования подтвердят, что мы столкнулись с новым клиническим признаком COVID-19, это будет полезно для выявления заболевания у детей и подростков, у которых коронавирус чаще всего протекает практически бессимптомно».
Фото: depositphotos
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