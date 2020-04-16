Врачи нашли новый симптом коронавируса — и он весьма необычный

В пример издание приводит историю мальчика-подростка из Италии, который поступил в больницу с сыпью, которую врачи приняли за укусы пауков. Однако спустя пару дней у него поднялась температура, появился кашель, началась ломота в мышцах и дополнительно – зуд и жжение в ступнях. Проведенный тест на коронавирус оказался положительным. Детский дерматолог Маццотта Трокколи пояснил: «Если дальнейшие наблюдения и лабораторные исследования подтвердят, что мы столкнулись с новым клиническим признаком COVID-19, это будет полезно для выявления заболевания у детей и подростков, у которых коронавирус чаще всего протекает практически бессимптомно».

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!