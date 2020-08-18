Врачи нашли неожиданную причину болезненных и тяжелых менструаций

Часто люди думают, что у них гинекологические или желудочно-кишечные недуги, в частности, запор или диарея, однако если у вас наблюдается боль во время и после секса, а месячные очень длительные и тяжело протекающие, самое время задуматься о проверке вен. Он подчеркнул, что схожие проблемы часто бывают связаны с кистами яичников или миомой, а также эндометриозом. Однако есть и видимое отличие от этих заболеваний. Как правило, в верхней части бедер есть видимое варикозное расширение вен. Исследования показывают, что от 30% до 40% пациентов с этим заболеванием не имеют никаких симптомов заболевания, однако риск его развития выше у тех, кто рожал, так как тазовые вены во время беременности растягиваются. Кроме того, многие женщины привыкли верить, что болезненные менструации – это вариант нормы, однако это далеко не всегда так, потому стоит пройти полное обследование, чтобы быть уверенным, что здоровью ничего не угрожает.

Фото: pexels

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