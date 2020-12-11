Врачи наконец ответили на вопрос, можно ли совмещать алкоголь и прием антибиотиков
Как сообщает онлайн-портал The Sun, одни считают, что крепкие напитки мешают правильному действию лекарств, другие ожидают от подобного коктейля побочных эффектов, однако представители Национальной службы здравоохранения Британии заявили, что умеренное употребление алкоголя в период приема антибиотиков вряд ли вызовет проблемы. Однако эксперты подчеркивают, что лучше воздержаться — из-за вашего изначально плохого самочувствия, чтобы избежать обезвоживания организма.
По словам специалистов, совмещение выпивки и таблеток не вызывает серьезных побочных эффектов и не нарушает работу антибиотиков, но вам потребуется больше времени на восстановление от болезни. Также всегда стоит обращать внимание на то, какие именно лекарства вам назначены и читайте внимательно инструкцию, потому что при их приеме существует ряд побочных эффектов, которые могут возникнуть и без их смешивания с алкоголем, например, вздутие живота и расстройство желудка, диарея, аллергические реакции, так что следите за тем, как вы себя ощущаете после их приема.
Фото: pixabay
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