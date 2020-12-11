Врачи наконец ответили на вопрос, можно ли совмещать алкоголь и прием антибиотиков

По словам специалистов, совмещение выпивки и таблеток не вызывает серьезных побочных эффектов и не нарушает работу антибиотиков, но вам потребуется больше времени на восстановление от болезни. Также всегда стоит обращать внимание на то, какие именно лекарства вам назначены и читайте внимательно инструкцию, потому что при их приеме существует ряд побочных эффектов, которые могут возникнуть и без их смешивания с алкоголем, например, вздутие живота и расстройство желудка, диарея, аллергические реакции, так что следите за тем, как вы себя ощущаете после их приема.

Фото: pixabay

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