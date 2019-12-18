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Врачи лечили 22-летнюю девушку компрессами и антибиотиками, приняв рак груди за обычную инфекцию

Едва заметив теплое и болезненное на ощупь уплотнение в груди, 22-летняя Саманта Рид из американского штата Вирджиния незамедлительно обратилось к врачу. Посмеявшись над мнительностью Саманты, доктор безо всяких анализов исключил у девушки рак груди, сказав, что она слишком молода для такого диагноза.

Проведя осмотр, врач сообщил Саманте, что вероятнее всего у нее киста или инфекция молочных протоков, хотя девушка никогда не кормила грудью. Ей было рекомендовано 3 раза в день прикладывать к уплотнению в груди теплый компресс и вернуться на повторный прием, если через несколько дней боль не утихнет. Когда теплые компрессы не дали никаких результатов, Саманте назначили курс антибиотиков, которые она принимала на протяжении 5 дней. Но даже после этого уплотнение в груди никуда не исчезло, тогда девушке назначили УЗИ и биопсию груди. Врач, проводящий ультразвук, также заверил Саманту, что волноваться не о чем, так как в ее возрасте рак груди крайне маловероятен.

Однако уже через несколько дней девушку ожидал сильнейший удар: то, что врачи принимали за инфекцию молочных протоков и пытались лечить компрессами и антибиотиками, оказалось раком груди 4 стадии, который уже успел распространиться в лимфатические узлы и ребро девушки. За диагнозом последовало незамедлительное лечение. Саманте удали опухоль хирургическом путем, после чего последовал длительный курс химиотерапии и 38 сеансов облучения.

Перед тем как начать химиотерапию, Саманта прошла процедуру извлечения и заморозки собственных яйцеклеток, так как агрессивное лечение рака скорее всего сделает ее бесплодной. «Я никогда не думала, что мне придется это делать в 22 года, когда я еще не замужем и даже не начинала думать о детях», -говорит Саманта.

На сегодняшний день врачи не спешат делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего здоровья Саманты. Однако сама девушка старается сохранять оптимизм и ценить каждую минуту жизни.

Фото: Vostock-photo

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