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Врачи извлекли из уха женщины живого таракана, который спасался в ее теле от дождя

Жительница Вьетнама, имя которой не разглашается, экстренно поступила в больницу с жалобами на мучительную боль в ухе. Каким же был ее шок, когда выяснилось, что причиной ее неприятностей стал... таракан.

В приемном отделении больницы Can Tho женщина пожаловалась дежурному врачу, что внезапно проснулась среди ночи от ушной боли, которая никак не утихала. Она также не исключала, что во время сна в ее ухо могло заползти какое-то насекомое. Исследовав ушной канал женщины с помощью эндоскопа, врач обнаружил в нем еще живого, шевелящегося таракана. Он застрял в среднем ухе и не мог передвигаться. На удаление насекомого из уха женщины ушло более двух минут, во время процедуры таракан изворачивался и усиленно шевелил лапками. Доктор, проводивший процедуру, рассказал, что, скорее всего, таракан пытался укрыться в ухе от дождя и повышенной влажности. Влажная погода заставляет насекомых перебираться с пола на возвышающиеся поверхности, и таракан, возможно, принял ухо женщины за небольшую пещерку.

После извлечения насекомого у женщины было слегка поцарапано ухо, причем не ясно, что вызвало микротравму — таракан или же непосредственно процедура его извлечения. На полное восстановление женщины после инцидента уйдет несколько дней. По словам президента Британского общества антропологии Филипа Робинсона, насекомые в ухе встречаются очень редко. И за все 30 лет его практики подобный случай он видел лишь однажды.

Считается, что волосы во входе в ушной канал и ушная сера служат своего рода барьером и сдерживающим фактором для проникновения насекомых во внутреннее ухо. Однако естественный барьер может быть нарушен частым использованием ушных палочек и других проникающих предметов, используемых для гигиены уха.

Фото: Vostock-photo

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