Врачи извлекли из легких мужчины тромб размером более 20 сантиметров

После лабораторного исследования тромба врачи заключили, что он был сформирован преимущественно из старой крови разных периодов жизни мужчины. Самыми распространенными причинами формирования таких сгустков обычно являются инфекции, аутоиммунные заболевания, опухоли, а также прием кроверазжижающих препаратов. Несмотря на то, что после извлечения тромба дыхание мужчины сразу же нормализовалось, его общее состояние оставалось критическим.

Всестороннее обследование, проведенное во время пребывания мужчины в больнице, выявило у него рак кишечника, сепсис, бактериальную инфекцию и заражение оболочки сердца золотистым стафилококком. Из-за тяжелейшего состояния пациента врачами было принято решение прекратить его дальнейшее лечение, которое он вряд ли бы пережил.

С согласия семьи мужчину отключили от аппарата искусственного поддержания жизни, после чего он скончался.