Врачи извлекли из легких мужчины тромб размером более 20 сантиметров
Из-за критически низкого давления врачи принялись лечить мужчину от септического шока. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Компьютерная томография выявила у мужчины легочную эмболию, причиной которой стал тромб и скопившаяся в легких жидкость. После того, как врачи попытались откачать жидкость из легких, состояние мужчины резко ухудшилось. Оказалось, большой сгусток крови застрял в отверстии трубки, введенной в трахею мужчины для облегчения дыхания. Несмотря на многочисленные попытки врачей, тромб никак не поддавался удалению путем аспирации. Тогда медикам пришлось погрузить мужчину в состояние медицинского сна и извлечь дыхательную трубку, в которой застрял огромный сгусток крови. При виде тромба врачи не могли поверить своим глаза - размер сгустка, сформировавшегося в дыхательных путях и принявшего их форму, составлял более 20 сантиметров.
Doctors pull 20cm blood clot from man's lungs - after it moulded to block his airways https://t.co/OW2brlMuGc— The Sun (@TheSun) November 11, 2019
После лабораторного исследования тромба врачи заключили, что он был сформирован преимущественно из старой крови разных периодов жизни мужчины. Самыми распространенными причинами формирования таких сгустков обычно являются инфекции, аутоиммунные заболевания, опухоли, а также прием кроверазжижающих препаратов. Несмотря на то, что после извлечения тромба дыхание мужчины сразу же нормализовалось, его общее состояние оставалось критическим.
Всестороннее обследование, проведенное во время пребывания мужчины в больнице, выявило у него рак кишечника, сепсис, бактериальную инфекцию и заражение оболочки сердца золотистым стафилококком. Из-за тяжелейшего состояния пациента врачами было принято решение прекратить его дальнейшее лечение, которое он вряд ли бы пережил.
С согласия семьи мужчину отключили от аппарата искусственного поддержания жизни, после чего он скончался.
Фото: Vostock-photo, Twitter
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