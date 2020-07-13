Врачи грозили женщине бесплодием и инвалидностью, но она стала фитнес-тренером и трижды матерью

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Ванесса обратилась к врачу в 12 лет из-за того, что ее мучил изматывающий кашель, который никак не проходил, несмотря на лечение. Врач осмотрел девушку и поставил ей страшный диагноз – сильный сколиоз, который может развиться у подростков на фоне ускоренного роста и полового созревания.

В последующие годы – с 12 до 16 лет – девушка была вынуждена носить специальную скобу, ужасно неудобную. Из-за нее Ванессу постоянно дразнили сверстники и обзывали ее роботом. Однако это не помогло: болезнь прогрессировала, и врачи предложили ей операцию, во время которой ей бы вставили специальные металлические стержни в позвоночник, чтобы поддерживать ее, но она отказалась, так как понимала, что это значительно ухудшит ее будущее – она не сможет нормально сгибаться и наклоняться. Когда австралийке исполнился 21 год, специалисты заявили, что ей грозит всю жизнь провести в инвалидном кресле.