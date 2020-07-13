Врачи грозили женщине бесплодием и инвалидностью, но она стала фитнес-тренером и трижды матерью
Фото: Instagram vanessa_lee_pt
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Ванесса обратилась к врачу в 12 лет из-за того, что ее мучил изматывающий кашель, который никак не проходил, несмотря на лечение. Врач осмотрел девушку и поставил ей страшный диагноз – сильный сколиоз, который может развиться у подростков на фоне ускоренного роста и полового созревания.
В последующие годы – с 12 до 16 лет – девушка была вынуждена носить специальную скобу, ужасно неудобную. Из-за нее Ванессу постоянно дразнили сверстники и обзывали ее роботом. Однако это не помогло: болезнь прогрессировала, и врачи предложили ей операцию, во время которой ей бы вставили специальные металлические стержни в позвоночник, чтобы поддерживать ее, но она отказалась, так как понимала, что это значительно ухудшит ее будущее – она не сможет нормально сгибаться и наклоняться. Когда австралийке исполнился 21 год, специалисты заявили, что ей грозит всю жизнь провести в инвалидном кресле.
После постановки диагноза девушка надела жесткий корсет, чтобы избежать дальнейшего искривления позвоночника – этот метод используется для лечения сколиоза и сегодня. «Ношение бандажа было худшей частью всего процесса – мне приходилось носить его 23 часа в сутки. Я снимала его, только когда шла в душ или плавала в бассейне», – пояснила она. В конце концов Ванесса решила отказаться и от этой меры и вместо этого занялась танцами и плаванием, а в 24 года, вопреки прогнозам врачей о бесплодии, родила своего первенца. «Врачи сказали, что, если я забеременею, не смогу выносить ребенком из-за проблем с позвоночником, но они ошиблись», – пояснила она. Причем ее сколиоз не сказался на здоровье малыша. Чтобы иметь возможность поднимать ребенка и носить его на руках, Ванесса решила заняться спортом, отдавая предпочтение силовым тренировкам, – это помогло ей существенно укрепить мышцы. А в 38 лет она развелась с мужем, и это событие вдохновило ее на то, чтобы стать личным тренером в клубах, чтобы помогать другим становиться здоровее и выносливее. В 2019 году женщина повторно вышла замуж и теперь живет счастливой жизнью, много работает и не забывает заниматься.
Фото: Instagram vanessa_lee_pt
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