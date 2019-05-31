logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Врачи достали из желудка мужчины неожиданные предметы, которые угрожали его жизни

Хирурги были потрясены, когда к ним поступил необычный пациент. Он жаловался на сильные боли в животе и, казалось, не знал, что у него в желудке находятся нож и другие неожиданные предметы.

Врачи индийской больницы Лал Бахадур Шастри в Манди, штат Химачал-Прадеш были потрясены, когда обнаружили в желудке мужчины множество неуместных предметов, сообщает британское издание Daily Mail.

35-летний мужчина, которого не назвали, поступил в больницу с жалобами на невыносимую боль. Когда был выполнен рентген, врачи были озадачены, увидев ложки в его животе, о которых пациент, похоже, не знал. Также доктора увидели, что в желудке также находится нож, конец которого находится в опасном положении, пронзая живот. Решено было незамедлительно провести операцию.

За три часа они извлекли из желудка пациента массу предметов: «Внутри был нож, восемь ложек, две отвертки и две зубные щетки, пока мы продолжали оперировать его желудок», — сообщают врачи. Местные жители сообщают, что пациент выжил, сейчас за ним ухаживает его семья.

Очевидно, что человек страдает психическим расстройством, которое, возможно, побудило его съесть предметы. Хотя диагноз не был четко установлен, существуют некоторые расстройства, характеризующиеся его привычками питания. В частности, болезнь Пика — это расстройство пищевого поведения, при котором человек не может не есть продукты, которые не являются едой, включая грязь, тальк и металлические предметы.

Это часто происходит наряду с нарушениями психического здоровья, такими как аутизм или шизофрения.

Распространенность болезни Пика неизвестна, но, по данным Национальной ассоциаций по борьбе с расстройствами пищевого поведения, она наиболее распространена в развивающихся странах.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...