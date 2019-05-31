Врачи достали из желудка мужчины неожиданные предметы, которые угрожали его жизни

Врачи индийской больницы Лал Бахадур Шастри в Манди, штат Химачал-Прадеш были потрясены, когда обнаружили в желудке мужчины множество неуместных предметов, сообщает британское издание Daily Mail.

35-летний мужчина, которого не назвали, поступил в больницу с жалобами на невыносимую боль. Когда был выполнен рентген, врачи были озадачены, увидев ложки в его животе, о которых пациент, похоже, не знал. Также доктора увидели, что в желудке также находится нож, конец которого находится в опасном положении, пронзая живот. Решено было незамедлительно провести операцию.

За три часа они извлекли из желудка пациента массу предметов: «Внутри был нож, восемь ложек, две отвертки и две зубные щетки, пока мы продолжали оперировать его желудок», — сообщают врачи. Местные жители сообщают, что пациент выжил, сейчас за ним ухаживает его семья.

Очевидно, что человек страдает психическим расстройством, которое, возможно, побудило его съесть предметы. Хотя диагноз не был четко установлен, существуют некоторые расстройства, характеризующиеся его привычками питания. В частности, болезнь Пика — это расстройство пищевого поведения, при котором человек не может не есть продукты, которые не являются едой, включая грязь, тальк и металлические предметы.

Это часто происходит наряду с нарушениями психического здоровья, такими как аутизм или шизофрения.

Распространенность болезни Пика неизвестна, но, по данным Национальной ассоциаций по борьбе с расстройствами пищевого поведения, она наиболее распространена в развивающихся странах.