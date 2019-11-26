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Врачи диагностировали у 17-летнего вейпера «попкорновую» болезнь

До недавнего времени облитерирующий бронхиолит считался заболеванием исключительно рабочих кофейных фабрик и заводов по производству попкорна. Поэтому его часто называют «попкорновой» болезнью легких. Однако совсем недавно был зарегистрирован первый случай этого тяжелого респираторного заболевания у вейпера, описание которого было опубликовано в авторитетном издании Canadian Medical Association Journal.

17-летний канадский подросток, имя которого не разглашается, обратился за помощью к врачу с жалобами на непрекращающийся кашель, температуру, слабость и хроническую усталость. Он рассказал, что последние 5 месяцев активно использовал электронные сигареты для вейпинга, добавляя в них картриджы с различными ароматизаторами. Кроме того, парень регулярно заправлял испаритель психотропным веществом, которое является главным ингредиентом марихуаны. По словам родителей подростка, у него выработалась привычка делать длинные затяжки. Прсле ряда обследований врачи диагностировали у парня облитерирующий бронхиолит- тяжелое респираторное заболевание, которое поражает бронхиолы и приводит к дыхательной недостаточности.

Состояние тинейджера с каждым днем ухудшалось, и врачи приняли решение перевести его в отделение реанимации. Лечащий врач юноши всерьез рассматривал вариант двойной трансплантации легких, однако, к счастью, лечения высокими дозами кортикостероидов оказалось достаточно. Уже через какое-то время парня отключили от устройства по экстракорпоральной мембранной оксигенации и механической вентиляции легких. В общей сложности подросток провел в реанимации 47 дней, после чего был выписан домой. Несмотря на то, что врачи смогли поставить парня на ноги, «попкорновая» болезнь - состояние хроническое и, вероятнее всего, подросток будет испытывать негативные последствия облитерирующего бронхиолита до конца жизни.

По данным агентства Reuters, на сегодняшний день только в США от того или иного заболевания легких страдает более 2200 вейперов, 47 из которых уже скончались.

Фото: Vostock-photo

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