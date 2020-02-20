36-летняя Кэссиди Армстронг долгое время страдала от болей в боку. Спустя время она начала терять вес, появились проблемы с пищеварением и сном. Врачи обнаружили опухоль размером с грейпфрут и диагностировали у нее фиброламеллярную карциному. По словам Кэссиди, перед операцией мысленно она уже попрощалась с жизнью, готовясь умереть. Однако никто не отменял ошибочных диагнозов.Удаленное новообразование было отправлено в лабораторию на анализы и выяснилось, что это не раковая опухоль, а редкий паразит. Точный диагноз звучит как альвеолярный эхинококкоз - редкая паразитическая инфекция, вызываемая ленточными червями. Паразит жил в организме женщины долгих десять лет. Армстронг вспоминает, что в те годы работала на сельскохозяйственном предприятии. Не исключено, что заражение произошло именно там. Несмотря на удаление чужеродного элемента, девушке придется пожизненно принимать противопаразитные препараты. К слову, доктора рекомендовали Кэссиди перед операцией не делать биопсию. Видимо, это упущение и стало причиной неверной диагностики, пишет [Daily Mail] (https://www.dailymail.co.uk/health/article-8020849/Womans-liver-cancer-tumor-size-grapefruit-turned-rare-parasite.html). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!