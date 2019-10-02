Врачебная ошибка: 8-летняя девочка едва не умерла от бактериальной инфекции, которую приняли за пищевую аллергию

Едва заметив небольшие покраснения на теле дочери, мама девочки, Кристин Бонди, отвела ее к педиатру, который диагностировал у Габриеллы легкую форму пищевой аллергии и прописал антигистаминный препарат.

Однако уже вечером, через несколько часов после посещения врача, состояние Габриеллы резко ухудшилось. У девочки стали интенсивно выпадать волосы, на лице появилась болезненная сыпь, а на теле - покраснения, напоминающие солнечный ожог.

Когда на следующее утро Кристин отвезла дочь в больницу, врачи поставили девочке диагноз “скарлатина” и в тот же день выписали домой. Однако Габриеле становилось все хуже и хуже, боль и зуд были настолько нестерпимы, что девочка не могла держать себя в руках и только пронзительно кричала.

Несмотря на заверения докторов в стабильности ситуации, Кристин все же решила отвезти дочь в отделение неотложной помощи. Врачи неотложки диагностировали у девочки синдром токсического шока - редкую бактериальную инфекцию, поражающую 1 из 100000 человек.

При этом синдроме бактерия попадает в кровоток и выпускает опасные токсины, поражающие внутренние органы и кожные ткани. Если его вовремя не диагностировать, синдром токсического шока может приводить к летальному исходу.

В случае с Габриеллой токсический шок был вызван импетиго - бактериальной инфекцией поверхностных слоев кожи, в основном встречающейся у детей.

С момента появления первых симптомов болезни и постановки правильного диагноза прошло 72 часа. По словам врачей, если бы Кристин и дальше продолжала лечить Габриеллу от аллергии, девочку вряд ли удалось бы спасти,- пишет Daily mail.

К счастью, Габриелле вовремя назначили необходимые антибиотики, и она, пока очень медленно, но уже идет на поправку.