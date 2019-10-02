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Врачебная ошибка: 8-летняя девочка едва не умерла от бактериальной инфекции, которую приняли за пищевую аллергию

Когда 8-летняя Габриелла Бонди из штата Колорадо стала жаловаться на сухость кожи, никто и подумать не мог, каким кошмаров обернутся для нее последующие 72 часа. Врачи лечили девочку от аллергии, пока опасная бактериальная инфекция поражала ее внутренние органы.

Едва заметив небольшие покраснения на теле дочери, мама девочки, Кристин Бонди, отвела ее к педиатру, который диагностировал у Габриеллы легкую форму пищевой аллергии и прописал антигистаминный препарат.

Однако уже вечером, через несколько часов после посещения врача, состояние Габриеллы резко ухудшилось. У девочки стали интенсивно выпадать волосы, на лице появилась болезненная сыпь, а на теле - покраснения, напоминающие солнечный ожог.

Когда на следующее утро Кристин отвезла дочь в больницу, врачи поставили девочке диагноз “скарлатина” и в тот же день выписали домой. Однако Габриеле становилось все хуже и хуже, боль и зуд были настолько нестерпимы, что девочка не могла держать себя в руках и только пронзительно кричала.

Несмотря на заверения докторов в стабильности ситуации, Кристин все же решила отвезти дочь в отделение неотложной помощи. Врачи неотложки диагностировали у девочки синдром токсического шока - редкую бактериальную инфекцию, поражающую 1 из 100000 человек.
При этом синдроме бактерия попадает в кровоток и выпускает опасные токсины, поражающие внутренние органы и кожные ткани. Если его вовремя не диагностировать, синдром токсического шока может приводить к летальному исходу.

В случае с Габриеллой токсический шок был вызван импетиго - бактериальной инфекцией поверхностных слоев кожи, в основном встречающейся у детей.
С момента появления первых симптомов болезни и постановки правильного диагноза прошло 72 часа. По словам врачей, если бы Кристин и дальше продолжала лечить Габриеллу от аллергии, девочку вряд ли удалось бы спасти,- пишет Daily mail.

К счастью, Габриелле вовремя назначили необходимые антибиотики, и она, пока очень медленно, но уже идет на поправку.

Фото: Vostock-photo

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