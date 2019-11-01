Врачам удалось безболезненно извлечь язык 7-летнего мальчика, намертво застрявший в стеклянной бутылке

В своем детском порыве выпить все до последней капли, 7-летний мальчик засунул язык в горлышко бутылки от виноградного сока настолько глубоко, насколько был способен. Под образовавшимся в бутылке давлением язык ребенка раздуло до такого размера, что он уже был не в состоянии вытащить его обратно. Так как попытки родителей снять бутылку тоже не увенчались успехом, ими было принято решения вести сына в отделение скорой помощи. К счастью, дыхательные пути мальчика не были заблокированы, что позволяло ему свободно дышать, а докторам разрабатывать план спасения.

Чего только не пробовали врачи неотложки: промасливать область соприкосновения горлышка бутылки и языка, скручивать, поворачивая и тянуть - все усилия были тщетны. Медики уже готовились сделать то, что положено в такой ситуации - либо отрезать дно бутылки либо просверлить в ней отверстие для сброса давления.

Но, перед тем как прибегнуть к крайним мерам, детский врач-анастезиолог Кристоф Эйх решил попробовать старый лайфхак, которым покорял девушек еще во времена студенческих вечеринок. При отсутствии штопора он легко мог открыть бутылку вина с помощью тонкого гнущегося медицинского катетера и пустого стерильного шприца.

Через ввинченный катетер с помощью шприца в бутылку нагнетался воздух, создавая при этом избыточное давление. В результате пробка становилась единственным подвижным предметом внутри стеклянной емкости и легко вылетала.

Действуя по той же аналогии, доктор Эйх пропустил микрокатетер в отверстие между языком мальчика и горлышком бутылки и ввел 60 миллилитров воздуха, которого оказалось достаточно для применения техники положительного давления. Язык мальчика был высвобожден простым и атравматичным способом.

Единственным побочным эффектом этого инцидента стал большой синяк темно фиолетового цвета на языке ребенка, который пришел в норму уже через 2 недели после происшествия.