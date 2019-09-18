Врачи ввели 20-летнюю студентку в кому, после того как она приняла менингит за похмелье

Как рассказала изданию Daily mail сама Элис, в тот вечер она выпила всего 2 бокала алкоголя и совсем не была пьяна. И каково же было ее удивление, когда на следующее утро она проснулась с сильнейшей головной болью, которую приняла за похмелье.

В надежде на то, что симптомы быстро пройдут, Элис решила немного поспать, однако уже менее чем через час девушка билась в агонии. В дополнение к нестерпимой мигрени у нее появились похожие на грипп симптомы, которые усугубились чувствительностью к яркому свету, скованностью шеи и невозможностью пошевелить головой.

По пути в больницу, прямо в машине, у Элис начались судорожные припадки, и уже в в отделение неотложной помощи университетского госпиталя Орлингтона врачи вносили ее на руках. Врачи поставили Элис диагноз менингит и сепсис, после чего ввели девушку в искусственную кому, в которой она пролежала три дня. За комой последовали две недели больничного восстановления.

Полгода спустя, Бэйрд говорит, что все еще страдает от последствий менингита, проявляющиеся в хронической усталости.

Несмотря на все перипетии, можно сказать, что Элис родилась в рубашке. Ведь последствия менингита и сепсиса могут быть куда плачевнее, чем простая усталость: от поражения мозга, глухоты, потери зрения или конечностей до смертельного исхода.

Любопытно, что перед поступлением в университет, Элис Бэйрд прошла полную вакцинацию, в том числе и от менингита. Тот факт, что Элис все-таки заболела, врачи объяснят тем, что прививка от менингита защищает лишь от 4 штаммов этого вируса из 12 возможных. Каким конкретно штаммом переболела Элис Бэйрд неизвестно.