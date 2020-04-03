Врач завещала не спасать ее от коронавируса в случае заражения

Стресс в связи с пандемией коронавируса все переживают по-разному. Психологи фиксируют растущее количество пациентов с паническими атаками. Всем понятно, что мир вряд ли будет прежним и нужно приспосабливаться к новым реалиям. Даже врачи порой не в силах совладать со своими страхами. Так, врач-гинеколог Дина Элкафрауи готовилась в этом году к свадьбе. Они с женихом планировали расписаться в октябре, но теперь уже понятно, что планам не суждено сбыться и торжество придется переносить. Более того, жених, страдающий от астмы, находится сейчас в родной Великобритании - влюбленные разлучены, воздушное сообщение между странами временно прекращено.

Видимо, в силу нерадостных мыслей Дина решила составить завещание. Девушка попросила близких не реанимировать ее, если она заразится коронавирусом и течение болезни примет серьезный оборот, то есть она попадет в отделение интенсивной терапии. «Если мне суждено умереть, то пусть я умру», - объясняет свое решение девушка. Об этой истории сообщает The Sun.

Возможно, подобные мысли возникают глядя на печальную статистику. По данным на 3 апреля, количество зараженных опасной коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек. В США только за сутки, 2 апреля, умерло 1243 человека. Местные больницы переполнены. В некоторых штатах страны временно отказались делать аборты, чтобы освободить персонал и помещения.

В России, по данным на 3 апреля, подтверждено 4149 случаев заражения. 34 человека стали жертвами COVID-19.