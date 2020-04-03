passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Врач завещала не спасать ее от коронавируса в случае заражения

30-летняя гинеколог из Нью-Йорка составила завещание перед свадьбой, которая была запланирована на осень.

Стресс в связи с пандемией коронавируса все переживают по-разному. Психологи фиксируют растущее количество пациентов с паническими атаками. Всем понятно, что мир вряд ли будет прежним и нужно приспосабливаться к новым реалиям. Даже врачи порой не в силах совладать со своими страхами. Так, врач-гинеколог Дина Элкафрауи готовилась в этом году к свадьбе. Они с женихом планировали расписаться в октябре, но теперь уже понятно, что планам не суждено сбыться и торжество придется переносить. Более того, жених, страдающий от астмы, находится сейчас в родной Великобритании - влюбленные разлучены, воздушное сообщение между странами временно прекращено.

Видимо, в силу нерадостных мыслей Дина решила составить завещание. Девушка попросила близких не реанимировать ее, если она заразится коронавирусом и течение болезни примет серьезный оборот, то есть она попадет в отделение интенсивной терапии. «Если мне суждено умереть, то пусть я умру», - объясняет свое решение девушка. Об этой истории сообщает The Sun.

Возможно, подобные мысли возникают глядя на печальную статистику. По данным на 3 апреля, количество зараженных опасной коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек. В США только за сутки, 2 апреля, умерло 1243 человека. Местные больницы переполнены. В некоторых штатах страны временно отказались делать аборты, чтобы освободить персонал и помещения.

В России, по данным на 3 апреля, подтверждено 4149 случаев заражения. 34 человека стали жертвами COVID-19.

_Фото: Instagram @drdeena_e

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!