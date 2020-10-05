Врач удалил со спины пациента жировик размером с мяч, с которым он ходил 10 лет
Как рассказал британскому онлайн-порталу The Sun врач-дерматолог Росс Перри, прозванный пациентами экзорцистом, у пациента была липома – неопасная жировая опухоль, образующаяся из-за чрезмерного роста жировых клеток. Эта проблема несерьезная и доставляет в первую очередь эстетическое неудобство, так как выглядит неприглядно, и будет разрастаться до тех пор, пока не будет удалена. Чтобы вскрыть липому, доктору пришлось сделать мужчине местную анестезию и использовать острый скальпель, которым он сделал небольшой надрез над головкой нароста, а затем руками выдавил гной. Процедура длилась 20 минут.
По словам Перри, это одна из самых больших липом, которые он видел в течение своей многолетней практики. «С подобными кистами возникает множество проблем. Распространенный сценарий: у пациента появляется небольшая шишка, с которой он идет к своему терапевту. Врач сообщает, что все в порядки, новообразование доброкачественное, но не может быть удалено бесплатно, так как это косметическая проблема. Потому человек решает все оставить так, как есть. Но липома начинает расти и, если она образовалась в доступном месте, ее пытаются выдавить, что само по себе очень опасно, так как может привести к заражению». Эксперт добавляет, что, если это произошло, уже не так легко удалить липому, так как нарушается целостность мешочка, в котором она растет, и инфекция распространяется. В таком случае нужен курс антибиотиков и дренирование. Перри рекомендует всем, у кого есть подозрение на жировик, даже если он размером с горошину, лучше сразу удалить ее, чтобы не стало хуже. И чем новообразование меньше, тем проще от него избавиться.
Фото: depositphotos
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