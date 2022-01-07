Осторожно, опасно! Врач сообщил, о каких заболеваниях могут сигнализировать отеки после еды

Специалист объяснил, что наличие отеков может быть вызвано не только большим количеством употребляемой соленой пищи и алкоголя, а также может свидетельствовать и о более серьезных проблемах.

«Причин отечности очень много. Если человек ел и пил, как не в себя, естественно отечный синдром будет. За счет того, что пища нормально не переваривалась, за счет эффекта самого алкоголя и интоксикации. Возможна и пищевая непереносимость продуктов. Здесь вопрос в количестве еды, ее качестве, и способности организма это переваривать. Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов. Нужно смотреть каждый случай», — объясняет Антон Поляков во время разговора с порталом URA.RU

Также он отметил, что употребление алкоголя может повлияет на усугубление ситуации с уже имеющимися заболеваниями. И даже если здоровье человека является крепким, то и в таком случае стоит контролировать, что потреблять в пищу, иначе это может привести к задержанию жидкости в организме и, в последствии, отечности.