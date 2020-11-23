Врач рассказала, могут ли наушники вызвать потерю слуха

Что же касается признаков, нет единого списка, так как есть разные типы потери слуха, поэтому из симптомов могут разниться и казаться незначительными. Однако среди них выделяют следующие: ухудшение возможности распознания речи на близком расстоянии, если вокруг довольно шумно; частая потеря нити разговора и просьбы повторить; просмотр телевизора и прослушивание музыки на более громких мощностях; необходимость постоянно концентрироваться на разговоре; быстрая утомляемость и постоянное чувство стресса, когда приходится сталкиваться с задачами, связанными со звуком; замедленный темп речи; игнорирование, когда к вам обращаются

Если вы перестали слышать внезапно, неважно, на одно или оба уха, немедленно обратитесь к врачу, это повысит шансы на частичное или полное восстановление. Причинами этого могут быть повреждение нервов, ушная сера, инфекция, разрыв барабанной перепонки или болезнь Меньера. В случае, если слух пропадает постепенно, причиной может быть склеивание ушного прохода, аномальный рост костей вследствие атеросклероза или скопление клеток кожи. Также этот процесс могут запустить возрастные изменения, длительная работа в шумной обстановке, например, на заводе.

Доктор Зои призвала всех, кто заметил постепенное ухудшение слуха, не ковыряться в ушах ватными палочками, так как сера важна для защиты слухового прохода: она улавливает грязь и пыль, не позволяя им проникнуть в среднее и внутреннее ухо. Также старайтесь снизить время, которое вы проводите в наушниках: сами по себе они вряд ли станут причиной потери слуха, но отрицать того, что они дают дополнительную нагрузку, нельзя, потому старайтесь отдыхать от громких шумов. Также эксперт рекомендует мазать уши солнцезащитным кремом, чтобы избежать рака, и снизить уровень стресса, из-за которого может возникнуть шум в ушах.

Фото: depositphotos

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