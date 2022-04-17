Диетолог рассказала, как уменьшить объём талии

Специалист советует употреблять 25–30 граммов клетчатки каждый день: ягоды, фасоль, чечевицу и так далее. Составить ежедневное меню можно по формуле: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — постные или растительные белки, а еще четверть — цельнозерновые продукты.

«Такое питание не только поможет сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии», — посоветовала эксперт.