Диетолог рассказала, как уменьшить объём талии
Избавиться от лишнего жира на животе поможет только общее снижение массы тела, заявила врач Риту Салуджа-Шарма. По словам эксперта, хотя висцеральный жир и скапливается в области живота, этот не тот жир, который можно «просто ущипнуть». Он находится куда глубже и покрывает органы брюшной полости. Избавиться от него целенаправленно нельзя, считает Салуджа-Шарма. Но убрать часть можно, уменьшив общий процент жира в организме.
Специалист советует употреблять 25–30 граммов клетчатки каждый день: ягоды, фасоль, чечевицу и так далее. Составить ежедневное меню можно по формуле: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — постные или растительные белки, а еще четверть — цельнозерновые продукты.
«Такое питание не только поможет сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии», — посоветовала эксперт.
Однако диетолог Римма Мойсенко в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» сообщила, что можно избавиться от висцерального жира на животе, исключив из рациона пять групп продуктов. Стоит забыть про простые углеводы, такие как фаст-фуд, булочки, торты и так далее. Не следует пить и газированные напитки с алкоголем.
Также диетолог рекомендует отказаться от колбасы и жирного мяса. И сократить потребление пасленовых. Молочные продукты тоже наносят вред организму, так-как они содержат огромное количество лактозы. По мнению врача, кисломолочные продукты следует употреблять в пищу очень аккуратно.
«Эти группы продуктов должны уйти из рациона человека, стремящегося к идеальной талии», — считает Римма Мойсенко.
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