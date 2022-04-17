Врач рассказала, как метеочувствительным людям защитить здоровье

«Еще одна распространенная проблема – весенний гиповитаминоз. Он происходит потому, что в продуктах питания этих витаминов становится меньше за зиму. Фрукты и овощи, которые хранились всю зиму уже практически не содержат витаминов.» —говорит врач.

Поэтому терапевт советует употреблять продукты, которые подвергались обработке в меньшей степени. Важно включить в рацион овощи, фрукты, зелень, цельные злаки и нерафинированные масла.

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