Врач рассказала, как метеочувствительным людям защитить здоровье
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала советы, которые помогут стабилизировать состояние метеочувствительного человека. «Людям с повышенным давлением нужно одеваться теплее, избегать физического и эмоционального переутомления, чаще проветривать помещение, исключить или хотя бы сократить количество соленой, пряной и жирной пищи, напитков с кофеином» — сообщает Оксана Драпкина.
Людям же с пониженным давлением врач рекомендует чаще бывать на свежем воздухе и пить больше жидкости. Можно выпить крепкий чай или кофе, но не более 3 чашек в день. Хорошему самочувствию также способствуют занятия спортом. Например плавание, езда на велосипеде или бег трусцой.
«Еще одна распространенная проблема – весенний гиповитаминоз. Он происходит потому, что в продуктах питания этих витаминов становится меньше за зиму. Фрукты и овощи, которые хранились всю зиму уже практически не содержат витаминов.» —говорит врач.
Поэтому терапевт советует употреблять продукты, которые подвергались обработке в меньшей степени. Важно включить в рацион овощи, фрукты, зелень, цельные злаки и нерафинированные масла.
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