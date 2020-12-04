Врач рассказал, как избавиться от повышенного слюноотделения, которое мешает жить
Как сообщил британскому онлайн-порталу Daily Mail доктор Мартин Скурр, это заболевание может доставить массу неудобств и неприятных ощущений. Этот дефект становится поводом для постоянного беспокойства и стресса. У взрослых людей чрезмерное слюноотделение возникает из-за комплекса проблем, однако в первую очередь его вызывают нарушения координации многих мышц, участвующих в глотании, повреждение их или нерва, заболевания мозга, инсульт. Также это может быть побочный эффект приема лекарств и транквилизаторов.
Многие терапевты говорят, что данное заболевание мало поддается терапии, однако это не совсем так. Существует группа препаратов холинолитиков, которые могут справиться с проблемой, но их не рекомендуется принимать пожилым людям, так как в качестве побочного эффекта может возникнуть спутанность сознания. Но есть и другой вариант лечения — инъекции ботулотоксина в основные слюнные железы. После них некоторые пациенты могут испытывать трудности при глотании, однако это проходит через несколько недель. Учтите, что проводить такую процедуру может только врач-невролог или опытный челюстно-лицевой хирург, но никак не косметолог.
Фото: depositphotos
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