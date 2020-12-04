Врач рассказал, как избавиться от повышенного слюноотделения, которое мешает жить

Многие терапевты говорят, что данное заболевание мало поддается терапии, однако это не совсем так. Существует группа препаратов холинолитиков, которые могут справиться с проблемой, но их не рекомендуется принимать пожилым людям, так как в качестве побочного эффекта может возникнуть спутанность сознания. Но есть и другой вариант лечения — инъекции ботулотоксина в основные слюнные железы. После них некоторые пациенты могут испытывать трудности при глотании, однако это проходит через несколько недель. Учтите, что проводить такую процедуру может только врач-невролог или опытный челюстно-лицевой хирург, но никак не косметолог.

Фото: depositphotos

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