Врач рассказал, при каких заболеваниях смертельно опасно садиться за руль

Донорам после сдачи крови, тоже не следует садится за руль. После потери крови нередки случаи головокружения и слабости. Также не допускается управлять автомобилем и при проблемах с вестибулярным аппаратом и нарушениях в опорно-двигательном аппарате.

Нельзя управлять автомобилем и во время опасных для жизни состояний. «Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, когда возникают боли за грудиной, высокое артериальное давление, предынсультное состояние, инсульт, садиться за руль запрещено,»— отметил эксперт.

По словам эксперта, женщинам можно садиться за руль во время беременности, если они хорошо себя чувствуют. Противопоказанием такое состояние не является, заключил врач.

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