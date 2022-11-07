Врач рассказал, почему опасно запивать лекарства газировкой

Желая избавиться от одной болезни, люди нередко приобретают другую. Кандидат медицинских наук Алексей Жито убеждён, что виной всему неумение общества правильно принимать лекарства.

Ошибка кроется в том, что иногда человек запивает таблетки не водой, а другими напитками. Так, например, нельзя совмещать препараты тетрациклинового ряда с молоком, иначе могут наступить осложнения.

Нельзя запивать таблетки и чёрным чаем. «Препараты с содержанием железа тоже не рекомендуется употреблять с другими напитками, кроме воды. Чай, особенно чёрный, может нарушать всасывание этого элемента, и он будет хуже усваиваться», – поделился эксперт.

Также Алексей обратил внимание на то, что не стоит совмещать обезболивающие лекарства с газировками. «Газированные напитки увеличивают выработку соляной кислоты, которая ещё больше повреждает слизистую оболочку желудка. Возможны эрозии, язвы и даже внутренние кровотечения», – пояснил Жито.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обезопасить себя от риска получения серьёзных заболеваний!

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