Врач рассказал, есть ли разница в течении сахарного диабета у мужчин и женщин

Диабет - заболевание, которое принято считать основным в 21 веке. Этот недуг посещает практически каждую семью современного мира. Плохая наследственность, разрушенная экология, зависимость к сладкой и жирной пищи - все это приводит к развитию диабета. По данным Международной федерации диабета, в 2021 году количество людей в мире, у которых диагностирован данный недуг, достигло 537 миллионов человек, сообщает Пятый канал. Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала, кто склонен к развитию этого заболевания. По словам врача, с первым типом сахарного диабета в России сталкивается до 51% мужчин и до 48% женщин. Диабет страшен тем, что он сможет поразить людей абсолютно разного возраста: как взрослых, так и детей.