Врач раскрыла неожиданную пользу носков при бессоннице
Медик посоветовала всем не пренебрегать носками и спать прямо в них. Специалист напомнила, что это улучшит кровообращение в ногах, приведет к расширению кровеносных сосудов, которые охлаждают тело. Джесс уточнила, что мозг воспринимает прохладное тело как сигнал о необходимости спать. Андраде добавила, что люди в ноках засыпают гораздо быстрее.
Ролик посмотрели почти 17 миллионов человек. Советы девушки озадачили пользователей. Они написали, что не привыкли и не могут спать в носках. Один из юзеров признался, что не может дышать, ели надевает носки на ночь.
«Мое тело не позволяет мне надевать носки в кровати», — уточнили в комментариях. При этом нашлись и те, кто поддержал автора. По их словам, они всегда засыпают в носках и мерзнут без них. «Ура, я знала, что мне не зря все время хочется надеть носки в кровати», — поделился один из любителей носков.
Напомним, как правило, процессу засыпания мешает избыточная мозговая активность на фоне стресса, влияние внешних факторов в виде избыточного употребления кофеина, энергетиков, курения, а также недостаточная степень накопления усталости из-за наличия дневного сна или позднего утреннего подъема.
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Фото и видео: TikTok/@doctorjesss, pexels.com
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