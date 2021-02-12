Врач раскрыла неожиданную пользу носков при бессоннице

«Мое тело не позволяет мне надевать носки в кровати», — уточнили в комментариях. При этом нашлись и те, кто поддержал автора. По их словам, они всегда засыпают в носках и мерзнут без них. «Ура, я знала, что мне не зря все время хочется надеть носки в кровати», — поделился один из любителей носков.

Напомним, как правило, процессу засыпания мешает избыточная мозговая активность на фоне стресса, влияние внешних факторов в виде избыточного употребления кофеина, энергетиков, курения, а также недостаточная степень накопления усталости из-за наличия дневного сна или позднего утреннего подъема.

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