Врач предупредил, что хронический стресс может довести до инсульта
Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что состояние стресса, которое сохраняется много дней подряд, негативно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и даже иммунную системы организма.
В частности, оно приводит к повышению артериального давления, уточнил он в интервью радио Sputnik.
По словам кардиолога, раньше считалось, что только острый стресс опасен для сердца, но это не так. «У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха», — заявил Ашихмин.
Врач также добавил, что повышенное артериальное давление приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции, ухудшается состояние глазного дна.
Людям, переживающим стресс, необходимо внимательно следить за своим артериальным давлением, чтобы избежать развития гипертонии, «Очень важно часто измерять артериальное давление. Если давление выше 135/85 в домашних условиях, то это уже гипертония. Это значит, что нужно принимать лекарство», – пояснил Ярослав Ашихмин. Справиться со стрессом можно благодаря дыхательным упражнениям, поддержке близких. По мнению врача, упорядоченный режим дня и «цифровая гигиена» тоже очень важны.
Фото и видео: pixabay, PassionExplainer