Врач предупредил, что хронический стресс может довести до инсульта

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что состояние стресса, которое сохраняется много дней подряд, негативно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и даже иммунную системы организма.

В частности, оно приводит к повышению артериального давления, уточнил он в интервью радио Sputnik.

По словам кардиолога, раньше считалось, что только острый стресс опасен для сердца, но это не так. «У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха», — заявил Ашихмин.