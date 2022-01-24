Врач предостерегла россиян от приготовления курицы по популярному в TikTok рецепту

У многих пользователей TikTok сформировалось ошибочное мнение о том, что якобы лечебный раствор может обеззаразить блюдо и даже укрепить иммунитет человека, если принять его одновременно с пищей. Однако диетолог предположила, что люди используют жидкость для улучшения вкусовых качеств, а не ради пользы для здоровья, которой, впрочем, и не существует.

«Это глупости, суеверие. Конечно, никакого подобного действия быть не может. Никто не знает, что будет происходить с сиропом и его веществами при нагревании. Речь идет о термической обработке. В лучшем случае это будет безопасно, в худшем — никто не знает, как поведут себя действующие вещества», — сообщила Лидия Ионова и назвала данный рецепт небезопасным.