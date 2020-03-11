Россиян предостерегли от частого мытья рук и использования антисептиков

По словам аллерголога-иммунолога Алексея Бессмертного, частое мытье рук с мылом и использование антисептиков может принести больше вреда, нежели пользы. Можно банально пересушить кожу, повредить ее и, главное, смыть защитный слой полезных бактерий. Эта информация прозвучала на фоне постоянных призывов врачей мыть руки как можно чаще - как один из способов обезопасить себя от распространения коронавируса. Например, китайские ученые выяснили, что вирус способен жить на поверхности зараженных предметов несколько дней. А в воздухе - до 30 минут. Потому так важно носить защитную маску и протирать повседневные предметы антибактериальными салфетками.

В аптеках тем временем сложно купить медицинские маски и антисептики - их смели с полок несмотря на повышение цен. Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik заметил, что протирание рук антисептиками не обеззараживает руки, мы попросту размазываем грязь. Мытье рук проточной водой куда более эффективная мера.