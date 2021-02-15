Врач перечислила пять причин неожиданного набора веса

Как уточнила специалист, одним из них является недостаток сна. Сбившийся режим дня повышает аппетит. Это происходит из-за того, что мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий.

Все это ведет к замедлению метаболизма. «Нарушается выработка гормонов — повышается выброс инсулина и кортизола, снижается выделение соматотропного гормона (гормона роста)», — подчеркнула эксперт.