Врач перечислила пять причин неожиданного набора веса
Как уточнила специалист, одним из них является недостаток сна. Сбившийся режим дня повышает аппетит. Это происходит из-за того, что мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий.
Все это ведет к замедлению метаболизма. «Нарушается выработка гормонов — повышается выброс инсулина и кортизола, снижается выделение соматотропного гормона (гормона роста)», — подчеркнула эксперт.
Еще одна неочевидная причина набора веса — подверженность длительному стрессу. Из-за этого в теле человека накапливается большое количество гормона стресса — кортизола. Он становится катализатором сильного и быстрого набора веса.
Масса тела неизбежно растет из-за скопившейся в организме воды. Специалист советует наладить питьевой режим, а также есть меньше соли. Следует поменьше потреблять таких продуктов, как колбасные изделия или чипсы. Как пишет издание «Аргументы и факты», человек также может начать толстеть из-за приема лекарств, например глюкокортикоидов (стероидные гормоны), нейролептиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов. Внезапное увеличение массы иногда происходит из-за отказа от курения.
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Фото: pixabay.com
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