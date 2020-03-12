Врач перечислил симптомы болезни почек, которые нельзя игнорировать

Болезни почек часто не имеют выраженной симптоматики, потому ряд пациентов не догадывается о том, что в организме проблемы. При этом болезни почек входят в список самых опасных, составляя конкуренцию сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим, диабету и болезням лёгких.

Симптомами болезни почек, на которые не всегда обращается внимание, являются снижение объема мочи и изменение ее цвета, отечность, быстрая утомляемость, повышение артериального давления, потеря аппетита. В группе риска люди с лишним весом, гипертоники, диабетики, курящие. Многие приходят на прием к врачу-нефрологу, когда почечная недостаточность уже развилась.

По словам доктора медицинских наук, профессора Александра Теплова, чтобы не пропустить опасное заболевание, нужно раз в год, как минимум, делать общий анализ мочи. Об этом он рассказал порталу MedikForum. Определенные показатели белка в анализах заставят бить тревогу.

При первых признаках проблем с почками пациентам прописывают низкосолевую диету, достаточное потребление воды в сутки и просят бросить курить. Также стоит отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков - они провоцируют инсулинорезистентность. Но это если говорить о начальном течении болезни. Когда болезнь всерьез запущена, методами лечения становятся диализ и трансплантация.