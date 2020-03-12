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Врач перечислил симптомы болезни почек, которые нельзя игнорировать

Доктор медицинских наук пояснил, что каждый третий имеет повышенный риск развития хронической болезни почек.

Болезни почек часто не имеют выраженной симптоматики, потому ряд пациентов не догадывается о том, что в организме проблемы. При этом болезни почек входят в список самых опасных, составляя конкуренцию сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим, диабету и болезням лёгких.

Симптомами болезни почек, на которые не всегда обращается внимание, являются снижение объема мочи и изменение ее цвета, отечность, быстрая утомляемость, повышение артериального давления, потеря аппетита. В группе риска люди с лишним весом, гипертоники, диабетики, курящие. Многие приходят на прием к врачу-нефрологу, когда почечная недостаточность уже развилась.

По словам доктора медицинских наук, профессора Александра Теплова, чтобы не пропустить опасное заболевание, нужно раз в год, как минимум, делать общий анализ мочи. Об этом он рассказал порталу MedikForum. Определенные показатели белка в анализах заставят бить тревогу.

При первых признаках проблем с почками пациентам прописывают низкосолевую диету, достаточное потребление воды в сутки и просят бросить курить. Также стоит отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков - они провоцируют инсулинорезистентность. Но это если говорить о начальном течении болезни. Когда болезнь всерьез запущена, методами лечения становятся диализ и трансплантация.

Фото: Pexels.com

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