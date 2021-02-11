Врач перечислил неочевидные причины головной боли

«Это создает все условия для возникновения головной боли», - напомнил врач. Еще одной неочевидной причиной головной боли медик назвал душное помещение. В таких местах мало кислорода, избыток углекислого газа, а температура обычно бывает повышенной. Все вместе это негативно сказывается на самочувствии, приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Широков рекомендует не пропускать завтрак, так как отсутствие утреннего приема пищи также провоцирует головную боль. Кроме того, избежать этого вида боли помогут 30-минутные ежедневные прогулки, теплый или прохладный душ, массаж головы или расчесывание волос. Очень важен в этом вопросе правильный режим дня.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям