Врач перечислил неочевидные причины головной боли
Как уточнил специалист, недуг не всегда связан с каким-то заболеванием. Часто головные боли появляются из-за изменения образа жизни. Первой вероятной причиной неприятного состояния может быть обезвоживание.
«Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль», - назвал специалист. Другой фактор риска головной боли - малоподвижный, сидячий образ жизни. Если вы весь день проводите дома и на работе, мало двигаетесь, могут возникать раздражения нервных окончаний. Это ведет к мышечному спазму, который, в свою очередь, становится причиной нарушения венозного оттока.
«Это создает все условия для возникновения головной боли», - напомнил врач. Еще одной неочевидной причиной головной боли медик назвал душное помещение. В таких местах мало кислорода, избыток углекислого газа, а температура обычно бывает повышенной. Все вместе это негативно сказывается на самочувствии, приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.
Широков рекомендует не пропускать завтрак, так как отсутствие утреннего приема пищи также провоцирует головную боль. Кроме того, избежать этого вида боли помогут 30-минутные ежедневные прогулки, теплый или прохладный душ, массаж головы или расчесывание волос. Очень важен в этом вопросе правильный режим дня.
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Фото: pixabay.com
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