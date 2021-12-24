Врач объяснил разницу между аллергией на холод и обморожением: что опаснее

По словам медика, аллергию на холод часто путают с обморожением, для которого характерны травмы, вызванные замерзанием кожи и мягких тканей.

«У некоторых людей крапивница развивается после купания в холодной воде, в то время как другие чувствительны к холодному воздуху», — добавил Шилов в беседе с «Лентой.ру». В целях профилактики рекомендуется прием антигистаминных средств, а в тяжелых случаях недуга из-за риска анафилаксии нужно всегда носить с собой шприц и адреналин. Также нежелательно употребление холодных напитков, чтобы не допустить отек горла.

Кроме того, во время морозов обостряются и другие кожные заболевания — например, дерматит, розацеа, псориаз. Однако, если не запускать ситуацию, решить такие проблемы будет несложно: помогут различные мази и кремы для увлажнения.