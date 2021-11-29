Врач объяснил, почему в пасмурную погоду болит голова и как это исправить

Серость пасмурных дней сопровождается недостаточным количеством света, что способно спровоцировать головные боли, отметила специалист. «Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове», — сказала Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

По мнению специалиста, избежать дискомфорта возможно, если включать свет, когда это необходимо. «Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света — один гаджет», — заключила Ирина Лещенко.