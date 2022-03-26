Врач объяснил, как помочь человеку во время приступа эпилепсии
Человека с приступом эпилепсии требуется подхватить, уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха, повернуть тело или голову на бок, по возможности положить свернутую мягкую ткань под голову, рассказал РИА Новости врач.
«Помощь нужно направить на то, чтобы избавить больного во время приступа от травмирующих факторов: уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха. Положить больного нужно так, чтобы голова находилась выше туловища, повернуть голову больного набок, чтобы избежать захлебывания слюной или рвотными массами. Расстегнуть воротник, развязать шарф, ослабить ремень, галстук - эти предметы одежды могут причинять дискомфорт и затруднять дыхание», - рассказал Тяжельников.
Он отдельно отметил, что важно зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза. Нельзя оставлять человека в припадке одного.
«К сожалению, смерть у больных эпилептическим синдромом происходит во время приступов по причине получения травм, несовместимых с жизнью, асфиксии из-за рвотных масс, кислородного голодания из-за пауз в дыхании. Поэтому очень важна вовремя оказанная помощь больному во время приступа», - добавил специалист.
Проявления эпилепсии разнообразны в зависимости от характера течения заболевания и провоцирующих факторов. Чаще приступ эпилепсии характерен кратковременными непроизвольными судорогами части или всего тела. Иногда приступы сопровождаются потерей сознания.
«Особенность и высокая опасность эпилепсии в том, что приступы внезапны и даже больной "со стажем" не может предсказать, когда у него начнётся судорожный припадок», - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что болезнь поддается лечению, хотя это длительный процесс и результат во многом зависит от причин заболевания, возраста человека, степени запущенности, формы эпилепсии.
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