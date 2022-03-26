Врач объяснил, как помочь человеку во время приступа эпилепсии

«Помощь нужно направить на то, чтобы избавить больного во время приступа от травмирующих факторов: уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха. Положить больного нужно так, чтобы голова находилась выше туловища, повернуть голову больного набок, чтобы избежать захлебывания слюной или рвотными массами. Расстегнуть воротник, развязать шарф, ослабить ремень, галстук - эти предметы одежды могут причинять дискомфорт и затруднять дыхание», - рассказал Тяжельников.

Он отдельно отметил, что важно зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза. Нельзя оставлять человека в припадке одного.