Врач рассказала, что провоцирует раннее старение

Чрезмерное употребление фруктов также вредит здоровью и провоцирует раннее старение.

«Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма» — сообщает Ольга Шуппо изданию НГС

Злоупотребление такими продуктами, как сахар, выпечка и различные сладости также способствует преждевременному появлению признаков старения. Причина в том, что они содержат большое количество быстрых углеводов, которые приводят к хроническому воспалению и спазму микрососудов.

По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.

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