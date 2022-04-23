Врач рассказала, что провоцирует раннее старение
По словам специалиста, постоянное неправильное питание приводит к процессу старения организма.
«С возрастом люди должны придерживаться щелочной диеты, в которой преобладают овощи в любом виде. Рацион должен состоять из белков, жиров, углеводов и витаминов. Также нужно пить больше воды и стараться питаться регулярно, делая перерывы между приемами пищи по четыре-шесть часов», — рекомендует эксперт.
Чрезмерное употребление фруктов также вредит здоровью и провоцирует раннее старение.
«Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма» — сообщает Ольга Шуппо изданию НГС
Злоупотребление такими продуктами, как сахар, выпечка и различные сладости также способствует преждевременному появлению признаков старения. Причина в том, что они содержат большое количество быстрых углеводов, которые приводят к хроническому воспалению и спазму микрососудов.
По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.
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