Врач назвал средний возраст заболевших коронавирусом в России

По словам Дениса Проценко, в московскую больницу в Коммунарке с 1 марта поступило 499 пациентов. У них либо либо подозревался, либо подтвержден новый вид коронавирусной инфекции. По состоянию на 19 марта, вирус подтвержден у 147 человек, зафиксирован и первый смертельный случай.

«19 марта. На лечении/наблюдении находится 411 пациентов, из них с диагнозом пневмония 94, подтвержденный коронавирус у 62. Больных на ИВЛ нет. Выписано с 1 марта 127, за прошедшие сутки 21 пациент», - написал у себя на Facebook Проценко.

Медика спросили о среднем возрасте заболевших. Проценко назвал конкретную цифру: возраст заразившихся COVID-19 - 35 лет. Напомним, медики по всему миру уверяют, что жертвами коронавируса чаще всего становятся пожилые люди с хроническими заболеваниями - старше 60 лет. Наибольшее количество летальных исходов сейчас фиксируется в Италии, где в принципе высокий процент пожилого населения.

По сведениям Роспотребнадзора, число заболевших по всему миру превысило 218 тысяч человек. Умерли - 8810 человек.

Эксперты призывают ограничить свои перемещения: перейти по возможности на удаленную работу, отказаться от посещения массовых мероприятий, гостей, поездок в общественном транспорте. Регулярно и тщательно мыть руки. пользоваться антисептиками, не трогать грязными руками лицо. Вирус передается воздушно-капельным путем, а также через зараженные предметы.