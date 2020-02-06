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Россиянам рассказали, как часто нужно заниматься сексом

По мнению сексолога, плохо как редко заниматься любовью, так и слишком часто.

У всех свои представления о сексуальной норме. Однако принято считать, что чем чаще, тем якобы лучше. А вот врач-сексолог и психиатр Евгений Кульгавчук назвал, сколько, в среднем, человек должен заниматься сексом в неделю - два-три раза. Но как и везде есть нюансы.

«Считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию», - рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

Слишком часто заниматься сексом тоже не стоит - процесс попросту может надоесть. А еще не нужно, по мнению врача, тратить силы на секс накануне ответственных выступлений. Это касается не только спортсменов, артистов, но и всех людей, которым предстоит выступить на публике, например, важном совещании. Лучше «вознаградить» себя после мероприятия, потребовавшего напряжения сил.

Также с возрастом количество сексуальных контактов естественным образом идет на спад - это нормально. Но в любом случае важно, чтобы секс присутствовал в жизни.

Фото: vostock-photo

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