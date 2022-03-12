Врач и телеведущий Мясников назвал продукты, помогающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников отметил, что для профилактики болезней сердца и сосудов популярностью пользуется средиземноморская диета, которая включает в себя фрукты, овощи и рыбу.

«Салатики с оливковым маслом, рыбка, орешки — и все будет хорошо. посоветовал врач.