Врач и телеведущий Мясников назвал продукты, помогающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников отметил, что для профилактики болезней сердца и сосудов популярностью пользуется средиземноморская диета, которая включает в себя фрукты, овощи и рыбу.
«Салатики с оливковым маслом, рыбка, орешки — и все будет хорошо. посоветовал врач.
Однако этих продуктов может быть недостаточно для снижения «плохого» холестерина в организме. А именно он может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Так, по словам врача, снизить холестерин помогут орехи, дикий красный рис, а также шоколад. Однако, подойдет лишь тот шоколад, в котором содержится не менее 70% какао.
Также Мясников добавил, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.
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