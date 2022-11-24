Врач Алехина сообщила, что частые ночные кошмары могут привести к слабоумию

Плохо ночью спите из-за ночных кошмаров, а утром испытываете головную боль и сонливость? Оказывается, это не все проблемы, которые могут вам принести плохие сновидения. Об этом рассказала врач Александра Алехина специально для «МедикФорум».

Выяснилось, что из-за нарушения циклов сна, восстанавливающих мозг, ночные кошмары могут привести к слабоумию. Ученые установили, что в таком случае риск заболевания мозга увеличивается в пять раз.

Эксперт поспешила успокоить нас: если вовремя обратиться за помощью к неврологу и начать лечение плохих сновидений, то можно не только избежать слабоумия, но и улучшить свою память.

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