«Вплоть до потери глаза»: офтальмолог объяснила, чем опасна тушь

При использовании некачественной косметики глаза могут оказаться под воздействием токсических веществ. В результате интоксикации появляются покраснения, слезоточивость, снижается острота зрения и глазная поверхность становится рыхлой. «Когда добавляется еще аллергический компонент, присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза», — сообщила Татьяна Шилова.

Из-за токсикоаллергических реакций нарушается барьерная функция глазной поверхности. «Туда могут проникать микроорганизмы, а если поверх надеваем контактную линзу, то мы даем этим микроорганизмам субстрат для размножения, чтобы они себя комфортно чувствовали в тепле, во влаге, с большим количеством питательных веществ. Они проникают глубже, возникает воспаление роговицы — кератит», — добавила офтальмолог. Но даже после излечения заболевания в роговице остается помутнение, которое тоже может снижать остроту зрения, пишет URA.RU.