Впервые за последние 19 лет обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита человека

Обнаруженный учеными чрезвычайно редкий новый штамм подтипа L группы M версии HIV-1 входит в то же семейство подтипов вирусов, которые являются причиной глобальной пандемии ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека имеет несколько различных подтипов или штаммов, и, как и другие вирусы, он обладает способностью со временем меняться и мутировать. Это первый новый штамм ВИЧ Группы М, выявленный после того, как в 2000 году были разработаны руководящие принципы классификации подтипов. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи, заявил, что обнаружение нового штамма вируса не является поводом для паники или какого-либо беспокойства.

Современные методы лечения ВИЧ эффективны в том числе и против нового подтипа вируса, который, к слову, крайне редок. Однако идентификация нового штамма дает более полную картину эволюции ВИЧ.

По словам Мэри Роджерс, руководителя компании Global Viral Surveillance и одного из главных авторов статьи о последнем подтипе вируса, Abbott Laboratories продолжает искать потенциальные новые штаммы ВИЧ для того, чтобы диагностические тесты на скрининг крови и выявление инфекционных заболеваний оставались актуальными. Своевременная информация о циркуляции новых штаммов вируса крайне важна и необходима для контроля эффективности тестов, используемых для выявления ВИЧ.