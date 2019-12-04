Впервые в мире однополая пара по очереди выносила своего ребенка

28-летняя Джазмин и 30-летняя Донна Фрэнсис-Смит встретили друг друга онлайн и в 2018 году поженились. А два месяца назад у них родился сын Отис после того, как женщины воспользовались новой услугой одной из лондонских клиник экстракорпорального оплодотворения. Чтобы ни одна из женщин в однополой паре не чувствовала себя обделенной и в полной степени могла ощущать себя самой настоящей матерью, одной из партнерш помещают в матку оплодотворенную яйцеклетку до того, как другая начнет вынашивать и рожать растущий плод. Джазмин и Донна стали первой в мире парой, воспользовавшейся данной услугой. Они по очереди вынашивали эмбрион своего первенца Отиса.

Пара использовала яйцеклетку Донны и донорскую сперму. Сначала оплодотворенную яйцеклетку на 18 часов поместили в матку Донны, после чего пересадили ее в утробу Джазмин, которая в конечном итоге вынашивала и рожала мальчика.