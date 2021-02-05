Впервые в истории хирурги смогли успешно пересадить человеку лицо и две руки
Как сообщает онлайн-издание Associated Press, Джо Димео, проживающий в Нью-Йорке, в 2018 году возвращался домой после ночного дежурства и заснул за рулем. В результате потери управления его автомобиль врезался бетонное ограждение, перевернулся и загорелся. Пострадавший выжил, но получил ожоги 80% тела.
Американца доставили в больницу, где он провел 4 месяца, в течение которых перенес 20 операций, в ходе которых лишился век, пальцев рук, его лицо и шея были покрыты ужасными шрамами и рубцами, его движения были ограничены. Чтобы попытаться вернуть пациенту качество жизни, хирурги приняли небывалое решение – пересадить ему лицо от мертвого донора. Уникальная операция длилась почти сутки. Врачи смогли пересадить ему всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти, а также обе руки.
Врачи заявили, что хирургическое вмешательство, проведенное впервые в мире, прошло успешно. Реабилитация была долгой, но лицо прижилось и спустя 6 месяцев Димео научился поднимать брови, морщиться, моргать, а также самостоятельно одеваться и даже играть в гольф. Он, конечно, вынужден принимать иммуносупрессоры, чтобы избежать отторжения тканей, но уже ведет более полноценную жизнь, чем в начале этого пути.
Фото: depositphotos
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