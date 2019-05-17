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Впервые названы реальные способы избежать слабоумия в старости

Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала рекомендации по профилактике деменции и борьбе с ее начальными стадиями. Вопреки стереотипам, социальная активность не помогает избежать старческого слабоумия, так же как антидепрессанты и прием витаминов и комплексных добавок.

Список действительно действенных мер, которые помогут уберечь от старческого слабоумия, возглавляет физическая активность. Это то, о чем твердят все врачи касательно профилактики большинства заболеваний. И то, что игнорируется все больше в связи с активным использованием гаджетов. Но именно физическая активность занимает первое место в числе тех мер, которые имеют доказанную эффективность в борьбе со снижением когнитивных функций. При этом важно помнить, что уровень физической активности подбирается в зависимости от индивидуальных возможностей и здоровья человека. И больше не значит лучше. Важен индивидуальный подход.

Далее идут отказ от табака и рекомендации по питанию. В частности, предпочтительной названа средиземноморская диета. А вот популярный среди блогеров совет принимать витамины B и Е, а также полиненасыщенные жирные кислоты и комплексные добавки, не вызывает одобрения ВОЗ. Более того, отдельно прописано, что это не рекомендуется использовать для профилактики деменции.

Также вопреки общему мнению, не нашлось доказательств того, что чем дольше пожилой человек ведет социально активную жизнь, тем дольше остается в рассудке. Это вовсе не значит, что стоит ограничивать такую активность. Просто важно понимать, что она сама по себе не панацея, а, скорее, сопутствующее обстоятельство физической активности.

Кроме того, для профилактики когнитивных нарушений ВОЗ рекомендует сократить потребление алкоголя или отказаться от него, контролировать массу тела, соблюдать рекомендации ВОЗ по сахарному диабету и артериальной гипертензии, сдерживать развитие дислипидемии (один из показателей — уровень холестерина в крови).

Отдельно также сказано о депрессии и потере слуха. Ни использование антидепрессантов, ни установка слуховых аппаратов не имеют доказанной эффективности в борьбе с деменцией.

Фото: Vostock Photo

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